Российский велогонщик Власов выиграл пятый этап «Тура Швейцарии»
Российский велогонщик Александр Власов выиграл пятый этап «Тура Швейцарии».
Россиянин преодолел 193 км по маршруту Амбри — Новаццано за 4 часа 30 минут 28 секунд. Вторым стал американец Нильсон Паулесс (EF Education — EasyPost), третьим — датчанин Якоб Фульсанг (Israel — Premier Tech).
После победы Власов возглавил общий зачет генеральной классификации.
Веломногодневка «Тур Швейцарии» завершится 21 июня.
Ранее 26-летний Власов выиграл многодневку «Вуэльта Валенсии» и был третьим в общем зачете «Тура страны басков».
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