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Сегодня, 21:08

Российский велогонщик Власов выиграл пятый этап «Тура Швейцарии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский велогонщик Александр Власов выиграл пятый этап «Тура Швейцарии».

Россиянин преодолел 193 км по маршруту Амбри — Новаццано за 4 часа 30 минут 28 секунд. Вторым стал американец Нильсон Паулесс (EF Education — EasyPost), третьим — датчанин Якоб Фульсанг (Israel — Premier Tech).

После победы Власов возглавил общий зачет генеральной классификации.

Веломногодневка «Тур Швейцарии» завершится 21 июня.

Ранее 26-летний Власов выиграл многодневку «Вуэльта Валенсии» и был третьим в общем зачете «Тура страны басков».

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