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Сегодня, 07:59

Международный союз велосипедистов изменил правила в отношении трансгендеров

Отдел спорта «СЭ»
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Международный союз велосипедистов (UCI) ужесточил свои правила допуска трансгендеров на женские старты, удвоив срок «карантина», который бывший мужчина должен отбыть после «перехода».

Предыдущие правила предполагали, что уровень тестостерона участниц соревнований для женщин должен составлять ниже пяти наномолей на литр крови в течение 12 месяцев до выступления. Теперь правила требуют уровня до 2,5 наномолей в течение двух лет. В норме уровень тестостерона у 99 процентов женщин редко бывает выше двух нмоль / л (у мужчин — почти всегда выше 10 нмоль / л). В прошлом барьер допуска трансгендеров на Олимпийские игры составлял 10 нмоль / л и ниже.

Правила UCI в отношении трансгендеров были пересмотрены после скандала вокруг британской гонщицы Эмили Бриджес, одного из самых известных трансгендеров в велогонках. В апреле UCI запретил 21-летней спортсменке, которая начала гормональную терапию в 2021 году, участвовать в чемпионате Великобритании по велотреку в женском разряде.

Новые правила, которые основаны на новых научных исследованиях, вступают в силу с 1 июля и означают, что Бриджес не сможет стартовать в женских гонках до 2023 года.

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