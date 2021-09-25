Немецкий велогонщик получил почти десять лет дисквалификации за допинговые нарушения 2010 года

Немецкое антидопинговое агентство дисквалифицировало 33-летнего велогонщика Бьорна Турау на девять лет и шесть месяцев и аннулировало все его результаты с 2010 года.

Сам спортсмен, который является сыном знаменитого велосипедиста из ФРГ Дитриха Турау, завершил карьеру два года назад, и сейчас работает комментатором на Youtube-канале. Однако строгость его наказания впечатляет — 9 из 12 лет профессиональной карьеры попали под бан.

В результате совместного расследования антидопинговых организации Германии и Швейцарии стало известно, что в период с 2010 года 2014 Бьорн использовал, хранил и перевозил запрещенные вещества. В прошлом Турау был участником многодневки «Джиро Д'Италия», но великих спортивных достижений у него не было. Поэтому он решил не оспаривать в CAS свою дисквалификацию.