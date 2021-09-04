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Россиянин Власов из-за повреждения снялся с 20-го этапа «Вуэльты»

11:25

Российский велогонщик казахстанской команды «Астана» Александр Власов снялся с 20-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта» из-за повреждения, сообщает пресс-служба команды.

«Из-за последствий серьезного столкновения, произошедшего три дня назад, и из-за боли, которую Власов все еще испытывает, медицинский персонал команды принял решение, что гонщик не выйдет на старт 20-го этапа», — говорится в заявлении.

После 19 этапов Власов занимает 34-е место в общем зачете гонки. Лидирует словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.

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Сергей Разин все материалы автора

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