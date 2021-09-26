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Австралийский велосипедист нарисовал на карте обложку альбома группы Nirvana, проехав 150 километров

26 сентября 2021, 22:55
Изображение на карте. Фото Instagram
Изображение на карте. Фото Instagram

45-летний австралийский велосипедист Питер Стоукс с помощью GPS-трекера нарисовал на карте города Аделаида обложку альбома «Nevermind» группы Nirvana. Поездку длиной в 150 километров он посвятил 30-летней годовщине культового альбома, сообщает The Guardian.

Заезд на односкоростном велосипеде занял у Стоукса примерно восемь часов. Маршрут велосипедиста вырисовывался в приложении для отслеживания активности спортсменов. В конечном итоге у австралийца получилось изображение голого мальчика и банкноты, как на обложке «Nevermind».

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Иван Шитик все материалы автора

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