Австралийский велосипедист нарисовал на карте обложку альбома группы Nirvana, проехав 150 километров

45-летний австралийский велосипедист Питер Стоукс с помощью GPS-трекера нарисовал на карте города Аделаида обложку альбома «Nevermind» группы Nirvana. Поездку длиной в 150 километров он посвятил 30-летней годовщине культового альбома, сообщает The Guardian.

Заезд на односкоростном велосипеде занял у Стоукса примерно восемь часов. Маршрут велосипедиста вырисовывался в приложении для отслеживания активности спортсменов. В конечном итоге у австралийца получилось изображение голого мальчика и банкноты, как на обложке «Nevermind».