Менеджер «Газпром-Русвело» объяснил помещение команды на карантин в ОАЭ

Менеджер по связям с общественностью российской велокоманды «Газпром-Русвело» Юрий Блезеко в интервью «Рен-ТВ» поделился мнением об изоляции спортсменов и персонала в одном из отелей Абу-Даби. «Газпром-Русвело» шестой день не выпускают из отеля из-за карантина.

— Ситуация действительно странная, — сказал Блезеко. — Мы не владеем никакой информацией. Это действительно вызывает у нас много вопросов: почему местный Минздрав не предоставляет нам официальную информации. Сегодня пришли доктора в костюмах и масках, искали нашего сотрудника и нашего гонщика. Найдя их, они сказали, что нужно проследовать в госпиталь — и все. Мы спросили у них документы, попросили назвать причину, почему нашим сотрудникам нужно проследовать в госпиталь, на что мы получили ответ: «Это все для вашей безопасности». Такое ощущение, что это все хотели сделать тихо, чтобы никто не заметил. Но на наш запрос предоставить документы на два часа сотрудники куда-то удалились, а потом вернулись и показали документ, в котором была распечатанная таблица с нашими фамилиями. Два имени были выделены красным маркером. Мы не понимаем, с чем это связано, почему нам не дают информацию. Мы находимся уже шестые сутки в этом отеле Абу-Даби, и нас не выпускают. И с каждым днем ситуация становится все более абсурднее.

Напомним, во время «Тура ОАЭ» пришли сообщения, что два спортсмена заразились коронавирусом. В итоге организаторы решили отменить два последних этапа гонки.