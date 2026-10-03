Ultimate Team в EA FC 27. Неужели что-то новое?

Почему это самая крупная перестройка FUT за годы

Разработчики представили изменения Ultimate Team в отдельном деловом показе FUT Deep Dive 2 августа 2026 года — третьем из четырех запланированных презентаций перед релизом игры вслед за показами геймплея и карьерного режима. По собственным словам EA, обновления затрагивают буквально все столпы режима: как собирать карточки, как их прокачивать, как выполнять испытания и как получать награды. Для постоянных игроков FUT это означает необходимость заново привыкать к логике режима, которая годами оставалась почти неизменной.

Трейлер EA FC 27 Ultimate Team

Главная заявленная цель разработчиков — сделать карточки актуальными дольше и снизить зависимость прогресса от бесконечной охоты за все более сильными версиями игроков. Насколько это удалось на практике, сообщество будет оценивать весь предстоящий сезон, но сами изменения уже сейчас выглядят самыми смелыми за долгое время.

FUT Gallery

Главное новшество сезона — система FUT Gallery, превращающая клуб игрока в постоянную витрину собранных карточек. Раньше редкие или лимитированные карточки в основном имели ценность, пока использовались в текущем составе или продавались на рынке трансферов; в FUT Gallery они получают отдельную, самостоятельную роль.

FUT Gallery в EA FC 27 Ultimate Team. Фото EA

Механика построена вокруг тематических наборов — по любимым игрокам, лигам или национальным сборным. Каждый собранный набор получает оценку (грейд), а по мере повышения грейда открываются дополнительные награды и бонусы, действующие как в самом Ultimate Team, так и в режиме Clubs. По сути, это стимул не распродавать редкие карточки сразу после использования, а осознанно собирать и хранить их ради долгосрочной прогрессии.

Голографические карточки: новый уровень редкости

Вместе с FUT Gallery появились голографические карточки игроков (Holographic Player Items) — более редкие версии особых карточек с уникальным визуальным оформлением и повышенной ценностью для коллекции. Они делятся на обычные и Pristine-версии, причем последние заметно реже выпадают из паков и выше ценятся именно в контексте системы Gallery.

Голографическая карта Джуда Беллингема в EA FC 27 Ultimate Team. Фото EA

Эта механика напрямую связана с изменением подхода EA к самим специальным карточкам: вместо того чтобы игрок стремился как можно быстрее заменить старую карту новой, более сильной версией, голографические варианты дают повод оставить понравившуюся карточку в коллекции надолго вне зависимости от того, используется ли она в текущем составе.

SBC без химии и позиций

Пожалуй, самое ощутимое для повседневной игры изменение — полная перестройка Squad Building Challenges. В большинстве испытаний на игроков и апгрейды (так называемый Streamlined-формат) EA полностью убрала требования по химии, позиции и общему рейтингу состава. Вместо привычной головоломки «собери одиннадцать карточек с нужной химией под конкретным рейтингом» игрок теперь просто сдает карточки на достижение целевого показателя — своеобразного прогресс-бара, который заполняется в зависимости от общего рейтинга и редкости каждой сданной карты. Дубликаты при этом тоже засчитываются, а частичный прогресс сохраняется, так что не нужно держать в клубе весь необходимый набор карточек одновременно.

SBC в EA FC 27 Ultimate Team. Фото Reddit

Традиционные требования по составу сохранились только в отдельной категории — так называемых Challenge-type SBC, которые остаются скорее исключением, чем правилом. Практический эффект этого изменения велик: привычная охота за дешевыми карточками с высокой химией ради выполнения SBC теряет смысл, а значит, рынок трансферов таких карточек в новом сезоне, вероятно, будет вести себя иначе, чем в прошлые годы.

SBC в EA FC 27 Ultimate Team. Фото Reddit

Эволюции

Система эволюций (Evolutions), позволяющая прокачивать понравившиеся карточки характеристиками и стилями игры, тоже изменилась структурно. Теперь отдельные эволюции предлагают не единственный путь апгрейда, а выбор ветки — например, между дриблинг-направлением с игровым стилем Technical и оборонительным направлением со стилем Jockey. Перед тем как вложиться в конкретную ветку, игрок может посмотреть предварительный просмотр всей цепочки апгрейда (Evo Chain Preview), чтобы заранее понимать, к чему приведет выбор.

Эволюции в EA FC 27 Ultimate Team. Фото Reddit

Помимо ветвления, разработчики изменили саму частоту появления эволюций: вместо постоянного потока новых апгрейдов их станет меньше, но выходить они будут в более осмысленные, значимые моменты сезона. При этом расширили эволюции уровня Training Camp — они дают игрокам с более низким рейтингом больше возможностей начать собственный путь прокачки, не дожидаясь топовых карточек. Еще один удобный нюанс: будущие эволюции больше не обнуляют предыдущие апгрейды, так что прокачивать любимого футболиста можно постепенно, не теряя уже вложенный прогресс. Наконец, все специальные карточки сезона теперь получают повышенную схожесть позиций (Role++) сразу по основной и вторичной позициям — это снижает значимость выбора конкретной позиции при сборке состава.

Иконы, герои и новая категория Hall of FUT

Заметные изменения коснулись и системы химии для особых категорий карточек. Иконы (ICONs) по-прежнему получают полную химию при игре на своей позиции и дают +1 связь с любой лигой независимо от привязки к конкретной, но их вклад в химию по национальной сборной снизился с +2 до +1. Похожая правка коснулась Героев (Heroes): их вклад в химию по лиге тоже уменьшился с +2 до +1.

Hall of FUT в EA FC 27 Ultimate Team. Фото EA

Одновременно в игру добавили новую категорию — Hall of FUT, объединяющую любимых игроками звезд Ultimate Team прошлых лет. Химия для этих карточек работает по тем же правилам, что и для Героев. Базовые версии карточек Hall of FUT доступны через магазин токенов, а более редкие специальные версии начнут появляться в паках позже по ходу сезона. Отдельный бонус получили покупатели издания Ultimate Plus: им доступен выбор карточки Hall of FUT сразу на старте игры.

Карточки стали ценнее

Одна из ключевых заявленных целей обновления — замедлить так называемую кривую силы (power curve), то есть темп, с которым новые карточки обесценивают уже собранные. Разработчики прямо заявили, что итоговые, самые сильные карточки конца сезона получат примерно на 20% меньше усиления характеристик по сравнению с прошлыми годами. Дополнительно максимальное число дополнительных бонусов PlayStyle+ на одну карточку снизилось с пяти до трех.

Смысл этих правок прост: карточка, в которую вы вложились в первый месяц после релиза, должна оставаться полезной значительно дольше, а не устаревать через несколько недель на фоне новых, более мощных версий. Это меняет и стратегию трат: агрессивно вкладываться в топовые карточки в первые недели сезона становится не так рискованно, как раньше, поскольку они не потеряют актуальность так же быстро.

Награды: больше монет и обмениваемых паков

Изменилась и структура наград за матчи. Игроки теперь получают больше монет FUT и очков сезона (SP) после каждой игры, а также больше обмениваемых паков вместо ранее распространенных необмениваемых «заполнителей» наград. Дополнительную гибкость дает система токенов, которую можно направить на разные виды наград по собственному выбору. Прогресс по Season Pass также стал более гибким благодаря интеграции с приложением Operation Sports App.

EA FC 27. Фото EA

Отдельно EA добавила одиночные Live-события с нарастающей сложностью: за их прохождение полагаются упрощенные SBC-задания, которые теперь можно выполнять быстрее и гибче, не заботясь о требованиях по химии и позициям, — прямое продолжение общей философии сезона на упрощение рутинных механик и перенос акцента на осмысленный прогресс.

Что это значит на практике

По данным нескольких источников, освещавших детали показа, общее число промоакций (наборов лимитированных карточек, привязанных к конкретным событиям) в этом сезоне сократится. Прямое следствие этого — карточки, купленные или заработанные в начале сезона, должны сохранять актуальность значительно дольше, а не обесцениваться уже через пару недель с приходом очередной волны промо.

При этом стоит сохранять реалистичные ожидания: даже с учетом всех перечисленных изменений, соревновательный аспект Ultimate Team по-прежнему предполагает заметное преимущество для тех, кто готов вкладывать деньги в карточки. Критики, уже опробовавшие финальную версию игры, отмечают, что в онлайн-матчах pay-to-win динамика режима остается ощутимой, несмотря на все структурные изменения, — это давняя и хорошо знакомая черта серии, которую нынешнее обновление скорее смягчает, чем полностью убирает.

Стоит ли погружаться в FUT в этом сезоне

Для тех, кто ценит FUT именно как коллекционный режим, нынешнее обновление выглядит крайне удачным: FUT Gallery и голографические карточки впервые дают весомую причину не распродавать редкие карты сразу после использования, а собирать их системно. Отмена требований по химии и позициям в большинстве SBC также заметно снижает рутину и делает выполнение заданий менее утомительным занятием, особенно для тех, кто не готов тратить часы на подбор идеальных «наполнителей».

EA FC 27. Фото EA

Игрокам, ориентированным в первую очередь на соревновательные онлайн-матчи, стоит воспринимать изменения сдержаннее: замедленная кривая силы и меньшее число промо, вероятно, сделают сезон менее хаотичным, но базовая экономика режима, поощряющая дополнительные траты, никуда не делась. В любом случае нынешний сезон Ultimate Team — редкий случай, когда структурные изменения затрагивают буквально все ключевые системы режима одновременно, а не косметически подправляют детали.

Частые вопросы

Что такое FUT Gallery? Новая система коллекционирования: тематические наборы карточек получают грейды, а за их повышение полагаются награды в Ultimate Team и Clubs.

Убрали ли химию из SBC полностью? Из большинства испытаний на игроков и апгрейды — да, требования по химии, позиции и общему рейтингу заменены целевым показателем на основе рейтинга и редкости сданных карточек. Требования по составу сохранились только в отдельной категории Challenge-type SBC.

Как изменились эволюции? Они стали реже, но получили ветвящиеся пути апгрейда с предварительным просмотром цепочки, расширенный Training Camp для младших карточек и больше не обнуляют прежний прогресс при новых апгрейдах.

Что изменилось у Икон и Героев? Вклад Икон в химию по национальной сборной и вклад Героев в химию по лиге снизились с +2 до +1 каждый.

Что такое Hall of FUT? Новая категория карточек, объединяющая популярных игроков Ultimate Team прошлых лет; работает по правилам химии Героев, базовые версии доступны через магазин токенов.

Решает ли обновление проблему pay-to-win? Полностью нет: соревновательные онлайн-матчи по-прежнему дают ощутимое преимущество тем, кто вкладывает деньги в карточки, хотя новые системы делают экономику режима более сбалансированной.