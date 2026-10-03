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Почему стоило посетить российский фестиваль видеоигр «Игропром-2026»?

Максим Устинов
Множество гостей на «Игропроме-2026».
Фото «Игропром-2026»
«Игропром-2026» — фестиваль российской игровой индустрии, который прошел в Москве с 18 по 20 сентября. На крупнейшем игровом событии представили более 40 стендов с российскими видеоиграми, демоверсии новых проектов, интерактивные зоны, косплей и масштабную программу для разработчиков и игроков. Фестиваль посетили около 17 тысяч гостей.

Что такое «Игропром-2026»?

Косплей Доктора Ливси.
Фото «Игропром-2026»

«ИГРОПРОМ» — это комплекс мероприятий для поддержки и развития видеоигровой индустрии в России, объединяющий разработчиков и игроков. Сам же одноименный фестиваль стал наиболее крупным событием в рамках экосистемы. «Игропром-2026» прошел с 18 по 20 сентября на площадке Московского кластера видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий города Москвы и в деловом пространстве Департамента информационных технологий города Москвы «МосХаб.Сколково». Всего фестиваль посетили приблизительно 17 тысяч гостей.

Об играх на «Игропроме-2026»

Стенд шутера «Квантовый контроль: Нулевой рубеж».
Фото «Игропром-2026»

В центре внимания, безусловно, оказались видеоигры. На фестивале представили более 40 стендов от инди-разработчиков и различных студий. Гости «Игропрома-2026» смогли посмотреть на проекты практически всех жанров индустрии. У большинства видеоигр была демоверсия, которую мог опробовать любой желающий. На мероприятии также были шоукейсы некоторых проектов, а также трейлеры больших новинок от российских разработчиков. Например, состоялся показ игрового процесса одиночного сюжетного шутера «Квантовый контроль: Нулевой рубеж». Более подробно об интересных проектах от российских разработчиков с фестиваля мы написали в другой нашей статье.

Косплей техножреца по&nbsp;вселенной Warhammer 40000 на &laquo;Игропроме 2026&raquo;.Новинки российских разработчиков с «Игропрома-2026»: что интересного подготовили студии к фестивалю?

Масштабная программа главной сцены

Развлекательная программа на главной сцене.
Фото «Игропром-2026»

На главной сцене «Игропрома-2026» развлекательная программа включала в себя показательные бои школы сайберфайтинга, косплееров и розыгрыши призов среди участников квеста. Все гости получили специальную карту, которую было необходимо заполнить наклейками с различных стендов видеоигр, выполнив небольшие условия.

Кульминацией стала третья ежегодная церемония вручения премии «НАШ ИГРОПРОМ». Всего было несколько десятков различных номинаций за вклад российских разработчиков в развитие индустрии. Также на главной сцене подвели итог конкурса косплея.

Какие интерактивные зоны и активности можно было посетить?

Косплей Doomguy.
Фото «Игропром-2026»

На протяжении всех трех дней фестиваля действовала интерактивная площадка многопользовательской онлайн-игры «Командиры Бездорожья», посвященной ралли-рейдам на российских грузовиках. Также для посетителей «Игропрома-2026» были стенды с актерами озвучки из VoiceBand и демонстрацией работы с технологией MoCap в видеоигровой индустрии. Желающие также могли посетить небольшую экскурсию в саму студию записи движений на территории Московского кластера видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий.

Гости фестиваля также могли посетить ретро-зону, чтобы в аутентичной обстановке погрузиться в проекты своей молодости. Для любителей настолок была специальная зона для всей семьи с волонтерами, которые могли помочь в выборе игры.

Косплееры на фестивале.
Фото «Игропром-2026»
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