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Сегодня, 15:40

Metallica раскритиковали за анонс концерта в Fortnite на русском — группа не стала ничего менять

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Не стали ни под кого подстраиваться!

Metallica проведет онлайн-концерт в Fortnite, но понравилось это далеко не всем. И речь идет не только о хейтерах рок-группы. Дело вообще не в музыке, а в том, что группа опубликовала анонс ивента у себя в соцсетях, прикрепив к нему плакат на русском языке — название группы дополнялось лозунгом «Рев. Драйв. Рок».

Разумеется, это привлекло множество недовольных с претензиями в духе: «Россия — враг всего цивилизованного мира, как вы можете???» Как нетрудно догадаться, большая часть негодования исходила от пользователей с Украины.

Впрочем, самые популярные комментарии выглядят не так. В них пользователи на русском и английском благодарят группу за то, что она не поддается на токсичный тренд и не дискриминирует значительную часть своих фанатов только за то, что те говорят на русском языке.

Metallica до сих пор не удалила и не поменяла пост, поэтому можно предположить, что послание публики было воспринято музыкантами правильно.

«Концерт» Metallica в Fortnite пройдет в рамках посвященного группе сезона, начавшегося еще 13 июня. Онлайн-выступления будут проходить три дня.

Суббота, 22 июня

21:00 по мск

Воскресенье, 23 июня

00:00 по мск
06:00 по мск
17:00 по мск
21:00 по мск

Понедельник, 24 июня

00:00 по мск

На каждом из выступлений Metallica исполнит шесть своих хитов. Игрок может подключиться к выступлению артистов, позвав с собой до четырех друзей.

Можно будет не только послушать музыку в компании игровых персонажей из Fortnite в странных костюмах — предполагается и кое-какой геймплей. Подключиться к выступлению можно будет через главное меню игры.

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