Как приглашать рефералов (друзей) в Hamster Kombat

Некоторые супер доходные карточки в хомяке без друзей просто-напросто не открыть.

Всегда приятно делиться своими увлечениями с близкими. А еще приятнее, когда это приносит не только эмоциональную радость, но и приятные бонусы. Кликер на основе Telegram-бота Hamster Kombat не просто позволяет заработать внутриигровую монету с помощью друзей, но и особенно поощряет такой подход и даже требует этого для разблокировки некоторых особенностей игры.

Зачем приглашать друзей в хомяка

Без использования реферальных ссылок вы не сможете полноценного прокачать хомяка, а значит невозможно и получение максимального дохода.

За каждого приглашенного по реферальной ссылке игра начисляет 5 тысяч монет за обычного пользователя Telegram и 25 тысяч за владельца премиум версии мессенджера. При этом прокачка друзей приносит дополнительный доход и вам.

Но самое важное, что принесет вам желание поделиться хомяком — это открытие внутриигровых карточек. Без приглашения людей в игру вы не сможете открыть все карты, в то время как некоторые из них могут принести виртуальных монеток гораздо больше, чем реферальные 25 тысяч.

Закрытые карточки в Hamster Kombat.

Честные способы приглашения друзей

Позовите реальных людей

Hamster Kombat позволяет добавлять неограниченное число рефералов, так что не стесняйтесь скидывать ссылки всем друзьям, знакомым, коллегам и даже подчиненным на работе — им будет неловко отказать вам в установке хомяка, и у вас появится больше рефералов.

Первое, с чего стоит начать приглашение людей в Hamster Kombat, — это с личной рассылки. Отправляйте приглашения в сообщениях всем людям, которым будет интересно потапать хомяка. Учитывая популярность игры, наверняка ваши друзья и знакомые слышали о пушистом зверьке. Так что смело заходите во вкладку Friends, копируйте ссылку и отправляйте всем друзьям.

Механики игры не отличаются сложностью, при этом могут удивительно сильно затянуть, так что хотя бы поверхностно разобраться в проекте будет не сложно. Тем более, что все новые игроки, приходящие в игру по реферальным ссылкам, также получают бонус. Ну а если вы достаточно близки с приглашенными людьми, можете даже напоминать им о игре, ведь их прогресс отражается и на вашем доходе.

Размещайте ссылку в соцсетях

Кроме адресной рассылки можно использовать фактор социальных сетей. Благодаря огромному количеству пользователей вокруг хомяка успело сформироваться преданное комьюнити. Так что заходите в профильные чаты и группы в соцсетях и без стеснения делитесь своей ссылкой.

Создавайте контент по Hamster Kombat

Если в вашем распоряжении смекалка, навыки создания контента и хоть какая-то аудитория — попробуйте завоевать внимание пользователей хорошо поданной информацией. Рассказывайте в постах, сторис и видео про ежедневные комбо-карточки, шифры азбуки Морзе, airdrop и листинг. Если ваши подписчики доверятся вашей экспертизе, им с большей вероятностью захочется использовать именно вашу реферальную ссылку для перехода в проект.

Регистрация новых аккаунтов

Если вы добрались до самых дальних своих знакомых и вычистили все контакты из возможных, следующим шагом станет создание новых аккаунтов в Telegram.

Для подобных махинаций вам понадобятся новые номера: можно накупить реальных сим-карт, а можно воспользоваться сервисами по продаже номеров — бывают платные и бесплатные, например, onlinesim. Правда, для получения бесплатного номера нужно будет перебрать десятки уже использованных.

Сервис с бесплатными номерами.

После создания нового аккаунта вы можете собственноручно зайти в него и принять приглашения от самого себя, получив бонус на основном аккаунте. Способ сомнительный, но окей — если вы действительно будете заходить в игру и развивать своего хомяка, это будет похоже на реального игрока.

Но некоторые из пользователей не просто покупают сторонние номера и делают новые аккаунты, а создают целые крипто-фермы в Hamster Kombat, приобретая отдельные мобильные телефоны и используя автокликеры. Кто-то запускает приложение с помощью эмулятора на ПК. В некоторых случаях, если мощность ПК не позволяет создавать множество окон через эмуляцию приложения, игроки прибегают даже к аренде виртуальных серверов.

Подобные способы накрутки рефералов могут быть провальными. Разработчики заинтересованы именно в реальных активных пользователях игры и создании комьюнити, так что фейки и ботов могут блокировать.

Покупка рефералов Hamster Kombat

Большой успех Hamster Kombat и миллионная база пользователей логично породили множество сервисов, которые помогают привести новых друзей с помощью вашей реферальной ссылки.

Конечно, все это делается не бесплатно, так что в этом случае, как и в случае покупки номеров для Telegram, придется раскошелиться. Благо, цены пока не столь высоки и многомиллионных вложений от вас никто не потребует.

Подобные сайты и Telegram-каналы обещают, что за свои деньги вы получите не просто принимающих приглашение ботов, а реальных игроков — они будут развивать своих хомяков и приносить монеты вам тоже. Подобные услуги оказывает FunPay или уже знакомый российским геймерам Plati.ru.

Проверить правдивость подобных заявлений невозможно, а риск попасть в бан хоть и меньше, чем при регистрации фейков, но все-таки присутствует.

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Hamster Kombat позволяет приглашать неограниченное количество рефералов, а пассивный доход за каждого нового игрока по вашей ссылке выглядит крайне привлекательно. И если самым страшными последствиями, которые вас ждут при личной рассылке друзьям — отказ и саркастичные подколы, то вот регистрация новых аккаунтов или покупка подписчиков на сторонних сервисах выглядят уже не столько безопасно. Перед подобным решением стоит взвесить все риски, есть вероятность попасть под бан и потерять все накопленные монеты.