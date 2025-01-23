Как быстро получить танки 11-го уровня в игре «Мир танков»

Доставайте свои запасы свободного опыта и серебра.

В «Мире танков» выпустили обновление «Альфа» — крупнейшее обновление за всю историю существования игры, которое добавило общий чат и, как это ни странно, много новых танков. Среди них — танки 11-го уровня. Рассказываем, как получить самые мощные и усовершенствованные танки в игре прямо сейчас.

Сколько танков 11-го уровня появилось в « Мире танков »

До выхода обновления самыми мощными танками являлись машины 10-го уровня. С 22 января короли сменились — теперь ими являются танки 11-го уровня.

Это советский Объект 279, американский MBT-B и китайский BZT-70. Вероятно, в будущем список танков 11-го уровня пополнится новыми экземплярами.

Объект 279 (Луноход) — это многогусеничный тяжелобронированный танк прорыва с мощным лобовым бронированием и хорошей подвижностью.

Объект 279.

MBT-B — тяжелый танк с высокой маневренностью и приличным уроном.

MBT-B.

BZT-70 — четырехгусеничный тяжелый танк с огромным разовым уроном в 1050 единиц и крепким бронированием. Крупный по габаритам и медлительный.

BZT-70.

Чем отличаются танки 11-го уровня от танков 10-го уровня

Не только увеличенной прочностью. У танков 11-го уровня есть модификации, они же умения. При активации модификации «Центробежный нагнетатель» на Объекте 279 танк становится почти в два раза быстрее.

Китайский BZT-70 с включением модификации «Электромашинный усилитель» становится точнее за счет улучшения разброса до минимальных значений.

При активации модификации «Электромагнитное реле» на MBT-B танк получит ускоренную перезарядку барабана и снарядов внутри него почти вдвое.

Второе отличие от «десяток»: танки 11-го уровня имеют уникальный тип боеприпасов — бронебойный оперенный подкалиберный снаряд с повышенным уроном.

Как прокачать танки 11-го уровня в «Мире танков»

Новые танки 11-го уровня можно получить только через проект «Орбита». Это новая механика, которая напоминает Боевой пропуск. Но в отличие от Боевого пропуска этапы в проекте «Орбита» выполняются без ограничений по времени.

В проекте «Орбита» — 10 этапов. За прохождение всех этапов можно получить максимум два танка 11-го уровня, один танк 10-го уровня, один танк 9-го уровня и один танк 8-го уровня. Для прохождения этапов нужны специальные очки.

Для прохождения всех этапов нужно 2000 очков или 10 сброшенных веток.

Танки, которые можно получить за прохождение всех десяти этапов:

1. Средний танк Великобритании 8-го уровня Vickers Mark 3 (на первом этапе)

2. Танк 11-го уровня на выбор (на четвертом этапе)

3. Средний танк Швеции 9-го уровня UDES 03 Alt 3 (на шестом этапе)

4. Средний танк Германии 10-го уровня Erich Konzept 1 (на восьмом этапе)

5. Танк 11-го уровня на выбор (на десятом этапе)

За прохождение первого этапа нужно 200 очков, за прохождение второго — 400, третьего — 600, четвертого — 800, и так далее.

Для получения очков нужно сбрасывать прокачиваемые ветки. При сбросе одной прокачанной ветки вы получите 200 очков проекта «Орбита». После сброса ветки вы будете вынуждены заново исследовать танки с 6-го по 10-й уровень.

Значки заблокированы на тех ветках, которые нельзя сбросить.

Как быстро прокачать танки 11-го уровня в « Мире танков »

При этом 200 очков после сброса ветки вы получите на свой счет не сразу же, а после того, как сыграете на каждом сброшенном танке (с 6-го по 10-й уровень) по одному победному бою. Впрочем, необязательно прокачивать танки через большое количество боев. Достаточно будет потратить свободный опыт на исследование каждого из сброшенных танков. Если этот свободный опыт, конечно, есть.

У кого свободного опыта нет или его мало, а тратить деньги на перевод голды в свободный опыт жалко, то придется прокачивать каждый танк по отдельности — сначала седьмой, далее восьмой и девятый, а потом и десятый уровень. Но учитывайте, что боевый опыт, который вы заработали когда-то на танке, не пропадет после сброса ветки. Если его достаточно на каждом из танков, то вы сможете довольно быстро открыть следующий танк.

Не пропадает при сбросе и экипаж с кастомизацией и оборудованием. У танка остаются вся полевая модернизация, модули, медали.

Чтобы открыть первый танк 11-го уровня, вам нужно будет сбросить четыре ветки, после чего исследовать их заново, сыграв на каждом танке по одному бою.

Обратите внимание, что одновременно можно сбросить только три ветки. То есть вы сбрасываете три ветки и параллельно их прокачиваете. После того как прокачаете все танки из трех веток, можно приступать к следующим трем.

Советуем прокачивать танки в полигоне с ботами. Играя против искуственного интеллекта, вы сможете наносить больше урона, получая за бой больше опыта.

Сброс на примере ветки ИС-7.

Какие ветки сбрасывать в первую очередь

Лучше сбрасывать и заново прокачивать советские и польские ветки, даже если вы не собираетесь тратить свободный опыт. Зачастую игровой процесс на советских и польских танках прост и комфортен. Танки проходятся быстро.

К тому же для исследования советских и польских веток нужно меньше опыта, чем на исследование веток других наций.

Если времени нет, то для максимально быстрого получения первого танка 11-го уровня понадобится в среднем около 2 миллионов свободного опыта для прокачки четырех веток и чуть более 30 миллионов серебра. Самая дешевая ветка для прокачки — ветка советского тяжелого танка Объект 705А.

Для прокачки этой ветки четыре раза понадобится около 1 700 000 свободного опыта. Ее можно проходить и заново сбрасывать. И так хоть до десяти раз.