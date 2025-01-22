Сколько концовок в S.T.A.L.K.E.R. 2 и как их все получить

Для каждого игрока свой идеальный финал. А какой идеальный финал для вас?

Продолжение «Сталкера» вызвало противоречивые чувства. Между тем у игры немало достоинств, и одно из них — нелинейный сюжет с несколькими финалами. Но какими именно? Оставайтесь с нами — и узнаете, если не боитесь спойлеров.

Сколько концовок в S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото GSC

В «Сталкере 2» четыре основные концовки. В зависимости от принятых игроком решений одни персонажи выживут, а другие — погибнут. Изменится и судьба главного героя, сталкера с позывным Скиф. Но, что важнее всего, определится судьба Чернобыльской зоны отчуждения.

Похоже, в будущих играх или аддонах разработчикам придется выбрать каноничный вариант — некоторые концовки делают новые истории в Зоне практически невозможными. Впрочем, разделить их на «хорошие» и «плохие» не так просто, как, скажем, в первой части.

Точка невозврата в S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото GSC

К сожалению, в S.T.A.L.K.E.R. 2 так и не появилось долгожданного фриплея — играть после финала истории, как это происходит в Cyberpunk 2077 и множестве других проектов, до сих пор нельзя.

Нет и «Новой игры+». Поэтому желающим задержаться в мире шутера подольше придется сделать сохранение перед точкой невозврата — началом миссии, которая запускает ведущую к финалу ветку истории.

Благо игра предупреждает о наступлении этого момента перед 33-й миссией основного квеста, которая называется «Внизу». Если ее начать, вернуться назад уже не выйдет, а все невыполненные побочные квесты окажутся проваленными.

Все концовки S.T.A.L.K.E.R. 2

Как и было сказано выше, каждая из концовок определяется судьбой ЧЗО.

Проект Y: Скиф управляет Зоной, она расширяется.

Фото GSC

Как получить:

Квест «Тонкие материи»: выберите диалоговую опцию «Жизнь для живущих» в разговоре со Шрамом.

Квест «Опасные связи»: сбегаем от Коршунова.

Квест «Последнее желание»: не убиваем доктора Кайманова, выбирая вариант «Опустить оружие».

В этой концовке выяснится, что доктором на самом деле был Фауст. Также в ней от рук Скифа умирают Стрелок и Шрам. Есть слухи, что именно этот финал в будущем признают каноничным.

Она никогда не будет свободна: Стрелок управляет Зоной, а ее границы закрыты — нельзя ни войти, ни выйти.

Фото GSC

Как получить:

Квест «Тонкие материи»: выберите диалоговую опцию «Жизнь для живущих» в разговоре со Шрамом.

Квест «Опасные связи»: сбегаем от Коршунова.

Квест «Последнее желание»: убиваем доктора Кайманова.

В этой концовке умирает Шрам, но Стрелок остается в живых. Главный герой оказывается заперт в Зоне навсегда.

Дивный новый мир: Коршунов уничтожает Зону. Технологии Зоны будут использованы «Вартой» для установления контроля над обществом.

Фото GSC

Как получить:

Квест «Тонкие материи»: выберите диалоговую опцию «Жизнь для живущих» в разговоре со Шрамом.

Квест «Опасные связи»: присоединитесь к восстанию Коршунова, выбрав реплику «Я не враг».

Интересно, что только в этой концовке главный герой добивается того, чего желал изначально: получает ключи от новой квартиры. Правда, за ним теперь будут следить, как и за всеми остальными. Стрелок и Шрам мертвы.

Сегодня не закончится никогда: Шрам управляет Зоной и погружает всех ее обитателей в благостную иллюзию.

Фото GSC

Как получить:

Квест «Тонкие материи»: выберите диалоговую опцию «Вечная весна» в разговоре со Шрамом.

Квест «Опасные связи»: сбегаем от Коршунова.

Пожалуй, самая мрачная концовка, напоминающая об «Исполнителе желаний» из оригинала, — в ней Скиф встречает друзей и остается с ними в прекрасном мире. Впрочем, не совсем: мы узнаем, что в реальности он галлюцинирует среди мертвецов. Разумеется, Стрелок мертв.