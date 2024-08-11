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Сегодня, 18:55

В России появится настольная игра по «Героям меча и магии 3»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото vk.com/choochoogames

Настольная игра по любимой многими российскими геймерами стратегии Heroes of Might and Magic III появится в России с переводом на русский язык. Локализацией и продажей игры, изначально созданной польскими разработчиками из Archon Studio, займутся издательство Choo Choo Games и магазин «Единорог».

Предзаказы на игру начнут принимать уже осенью, а начало продаж планируется во втором квартале 2025 года.
Источник: ВК-группа издательства
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