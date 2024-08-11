Microsoft Flight Simulator 2024 позволит игрокам исследовать аэропорты и приземляться на корабли

Масштаб авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2024 превзойдет все ожидания. И речь не только о самих полетах — игроки смогут изучить множество детально воссозданных аэропортов на своих двоих.

Более того — в полете можно будет разглядеть самых разных животных и «все корабли на Земле». Сообщается, что на них можно будет даже попытаться приземлиться. Главное, чтобы компьютер «потянул» все эти красоты.