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Сегодня, 22:02

Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 11-12 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 11-12 августа

N: — •
O: — — —
N: — •
C: — • — •
E: •

Небольшое английское слово, закодированное при помощи азбуки Морзе — один из способов накопить внутреннюю валюту игры.

Чтобы получить миллион монет, нажмите кнопку «Ежедневный шифр». Фон кнопки станет красным — и это значит, что код можно вводить.

1. Тире (-) — короткий тап.
2. Точка (-) — длинный тап.

Между отдельными буквами слова нужно делать короткие паузы. Правильно введенные буквы будут появляться перед вами.

Хомяк. Названо комбо для «Хомяка» на 11-12 августа

Секретный шифр обновляется каждые сутки в 22:00 по московскому времени.

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