Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 11-12 августа
Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 11-12 августа
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Небольшое английское слово, закодированное при помощи азбуки Морзе — один из способов накопить внутреннюю валюту игры.
Чтобы получить миллион монет, нажмите кнопку «Ежедневный шифр». Фон кнопки станет красным — и это значит, что код можно вводить.
1. Тире (-) — короткий тап.
2. Точка (-) — длинный тап.
Между отдельными буквами слова нужно делать короткие паузы. Правильно введенные буквы будут появляться перед вами.
Секретный шифр обновляется каждые сутки в 22:00 по московскому времени.
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