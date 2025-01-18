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Сегодня, 16:10

Украинцы в ярости: авторы Civilization 7 «неправильно» показали Россию

Евгения Воскресенская
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Императрица Екатерина Великая будет одним из лидеров в Civilization 7 — эта новость ожидаемо не понравилась украинцам и их сторонникам. Одни требовали полностью убрать Россию и все связанное с ней из игры, другие требовали переделать игровые механики — дескать, почему Екатерина обладает бонусом для развития культуры и науки и откуда у русских взялся юнит «казаки».

Civilization 7. Россию добавят в Civilization 7

Так или иначе, большая часть истерики проходила в социальной сети X (бывший Twitter) и, кажется, никак не повлияла на разработчиков игры — по крайней мере пока.

Источник: TG-канал Baza
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