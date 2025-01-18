Игроки разгадали ежедневный ребус в Zoo на 18-19 января
Ребус дня в Zoo на 18-19 января получил разгадку.
Ребус дня в Zoo на 18-19 января.
Правильный ответ: Heron
Что такое Zoo
Новый проект от разработчиков X Empire (Musk Empire) — здесь игрокам придется расширять не бизнес-империю, а зоопарк, и следить за животными вместо рыночных котировок.
Что такое ребус дня в Zoo
Каждый день в 7 вечера по Москве обновляется ребус — несложная визуальная загадка, ответ на которую принесет 1000 единиц корма для животных.
Как ввести ребус дня в Zoo
Запустите приложение. После этого понадобится сначала нажать кнопку «Задачи», а затем — «Ребус дня». Введите в появившееся окошко правильный ответ на английском языке и получайте награду.
Новости