Россию добавят в Civilization 7

Авторы Sid Meier's Civilization 7 анонсировали Россию вместе с ее лидером — им стала Екатерина Великая. Императрица придет на смену Петру Первому, который был в шестой части.

У Екатерины есть специальная способность под названием «Душа» — она повлияет на отношения с лидерами других стран. Если персонаж сможет похвастаться большим количеством великих творений, он вызовет ненависть у императрицы, и наоборот.

Фото Firaxis

Кроме того, авторы игры представили официальную музыкальную тему России. Композитором стал Роланд Риццо, работавший над саундтреками из прошлых игр серии. До выхода Civilization 7 осталось меньше месяца — релиз назначен на 11 февраля 2025 года.