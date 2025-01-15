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Сегодня, 15:10

Россию добавят в Civilization 7

Евгения Воскресенская
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Фото Firaxis

Авторы Sid Meier's Civilization 7 анонсировали Россию вместе с ее лидером — им стала Екатерина Великая. Императрица придет на смену Петру Первому, который был в шестой части.

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У Екатерины есть специальная способность под названием «Душа» — она повлияет на отношения с лидерами других стран. Если персонаж сможет похвастаться большим количеством великих творений, он вызовет ненависть у императрицы, и наоборот.

Фото Firaxis

Кроме того, авторы игры представили официальную музыкальную тему России. Композитором стал Роланд Риццо, работавший над саундтреками из прошлых игр серии. До выхода Civilization 7 осталось меньше месяца — релиз назначен на 11 февраля 2025 года.

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