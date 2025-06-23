По The Sims анонсировали настольную игру, выпуском займется Goliath Games

Ее официальный выход запланирован на 20 июля в США и 18 сентября в Великобритании.

Игра будет доступна для 2-5 игроков одновременно в возрасте от 12 лет и старше. Она позволит путешествовать и достигать жизненных целей персонажей, как в The Sims. Внутри коробки настолки — карточки жизненных целей, многообразие общественных и жилых участков, панель потребностей со слайдерами и трекер действий в виде пламбоба.

Пока неизвестно, будет ли возможность приобрести лицензию на локализацию и продажу игры в России и странах СНГ.