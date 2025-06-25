Little Nightmares III выйдет 10 октября 2025 года

Платформер с элементами хоррора и квеста будет доступен на PS, Xbox, Switch и PC.

Игра будет выпущена компанией Bandai Namco Entertainment и получит возможность для кооперативного прохождения. В ней рассказывается о двух новых главных героях-детях: Лоу и Одной, которые путешествуют по «Нигде» и убегают от надвигающейся угрозы.

Вместе с игрой компания анонсировала выход подкастов, две серии которого были выпущены в августе 2023 года.

Разработчики опубликовали официальный трейлер, посмотреть который можно ниже.