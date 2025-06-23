Показали 20-минутный трейлер The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves

Компания Rebel Wolves основана разработчиками — выходцами из CD Projekt RED, которые занимались «Ведьмаком», выпускают мрачный экшен-RPG о вампирах.

В трейлере уделили внимание боевой системе, завязанной на системе дня и ночи, а также процессу изучения города. Сюжет и квесты раскрывать не стали, чтобы сохранить интерес игроков.

Релиз ожидается в 2026 году, при этом официальная локализация на русский язык не будет выпущена. Трейлер можно посмотреть ниже.