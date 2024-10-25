Российские игры начали маркировать — пока добровольно

Игры в России теперь маркируют по содержанию — пока что в рамках тестирования и на добровольной основе. В эксперименте принимают участие Lesta Games, Astrum Entertainment, VK Play и RuStore.

Они уже начали присваивать играм соответствующую маркировку: «жестокость», «страх», «секс», «сквернословие», «алкоголь и курение», «наркотики» и «внутриигровые транзакции».

Эксперимент продлится полгода, после чего использование новых пиктограмм может стать обязательным для всех участников российского рынка видеоигр.