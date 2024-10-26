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Сегодня, 21:33

Названа самая ожидаемая игра в Steam — она выйдет в ноябре

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Геймеры в нетерпении: в ноябре появится игра, которая возглавила список самых желанных игр в Steam. Нетрудно догадаться, что речь идет о S.T.A.L.K.E.R. 2 — продолжении культового шутера. С момета выхода последней игры этой серии минуло целых 15 лет!

S.T.A.L.K.E.R. 2. Баги все равно будут: западные журналисты расхвалили S.T.A.L.K.E.R. 2, но есть нюанс

Из всех релизов ноября у S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалось больше всего подписчиков — 23 5347. Его ближайший конкурент Path of Exile 2 собрал почти в два раза меньше подписок.

Фото GSC Game World
Источник: VGTimes
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