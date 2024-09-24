Путин поручил поддержать разработчиков игр деньгами

Правительство РФ планирует поддержать российский геймдев рублем. Владимир Путин поручил кабмину выделить из федерального бюджета средства на развитие игровой индустрии в России. Ответственность за исполнение этого поручения возложена на премьер-министра Михаила Мишустина.

Средства поступят на счет организации «Институт развития интернета» — именно она займется распределением денег между разработчиками. За последние три года она выдала гранты на сумму свыше 1, 5 миллиардов рублей, причем почти треть от этой суммы ушла на разработку ролевой игры «Смута».

Помимо печально известного боевика от студии Cyberia Nova, ИРИ поддержал и другие проекты — среди них «Передний край», «Спарта» и «Тайны музея».