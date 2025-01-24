Разгадан ежедневный ребус в Zoo на 24-25 января

Обнаружен ответ для ребуса дня из Zoo на 24-25 января.

Ребус дня в Zoo на 24-25 января.

Правильный ответ: Panther

Что такое Zoo

X Empire (Musk Empire) оказалась успехом — и потому ее авторы создали новую игру, Zoo. В ней вам предстоит развивать собственный зоопарк и ухаживать за животными. Но лучше поторопиться — фаза майнинга заканчивается всего через несколько дней.

Что такое ребус дня в Zoo

Если угадать животное, название которого зашифровано в несложном ребусе, то можно получить сразу тысячу единиц «корма» — внутренней валюты игры.

Как ввести ребус дня в Zoo

Откройте приложение, нажмите кнопку «Задачи» и кнопку «Ребус дня». Введите в появившееся поле правильный ответ на английском языке и получите награду. Ребус дня обновляется в 10.00 по Москве.