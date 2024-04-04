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Названы самые культовые персонажи из видеоигр — всех обогнала Лара Крофт

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Larian

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) опубликовала список наиболее культовых персонажей в истории видеоигр, составленный на основе голосования пользователей. Первое место заняла наша старая знакомая — Лара Крофт, главная героиня серии Tomb Raider.

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Нашлось место и для новенькой — на десятое место попала Шэдоухарт из Baldur's Gate 3, обогнавшая Астариона на 7 мест. Полностью же список выглядит так:

  1. Лара Крофт — Tomb Raider
  2. Марио — Super Mario
  3. Агент 47 — Hitman
  4. Соник — Sonic the Hedgehog
  5. Сэкбой — LittleBigPlanet
  6. Пакман — Pac-Man
  7. Линк — The Legend of Zelda
  8. Мастер Чиф — Halo
  9. Кратос — God of War
  10. Шэдоухарт — Baldur's Gate 3
  11. Артур Морган — Red Dead Redemption 2
  12. Пикачу — Pokemon
  13. Стив — Minecraft
  14. Солид Снейк — Metal Gear Solid
  15. Крэш Бандикут — Crash Bandicoot
  16. Клауд Страйф — Final Fantasy VII
  17. Астарион — Baldur's Gate 3
  18. Казума Кирю — Yakuza/Like a Dragon
  19. Элли Уильямс — The Last of Us
Источник: BAFTA
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