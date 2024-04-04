Названы самые культовые персонажи из видеоигр — всех обогнала Лара Крофт

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) опубликовала список наиболее культовых персонажей в истории видеоигр, составленный на основе голосования пользователей. Первое место заняла наша старая знакомая — Лара Крофт, главная героиня серии Tomb Raider.

Нашлось место и для новенькой — на десятое место попала Шэдоухарт из Baldur's Gate 3, обогнавшая Астариона на 7 мест. Полностью же список выглядит так: