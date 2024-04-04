Названы самые культовые персонажи из видеоигр — всех обогнала Лара Крофт
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) опубликовала список наиболее культовых персонажей в истории видеоигр, составленный на основе голосования пользователей. Первое место заняла наша старая знакомая — Лара Крофт, главная героиня серии Tomb Raider.
Нашлось место и для новенькой — на десятое место попала Шэдоухарт из Baldur's Gate 3, обогнавшая Астариона на 7 мест. Полностью же список выглядит так:
- Лара Крофт — Tomb Raider
- Марио — Super Mario
- Агент 47 — Hitman
- Соник — Sonic the Hedgehog
- Сэкбой — LittleBigPlanet
- Пакман — Pac-Man
- Линк — The Legend of Zelda
- Мастер Чиф — Halo
- Кратос — God of War
- Шэдоухарт — Baldur's Gate 3
- Артур Морган — Red Dead Redemption 2
- Пикачу — Pokemon
- Стив — Minecraft
- Солид Снейк — Metal Gear Solid
- Крэш Бандикут — Crash Bandicoot
- Клауд Страйф — Final Fantasy VII
- Астарион — Baldur's Gate 3
- Казума Кирю — Yakuza/Like a Dragon
- Элли Уильямс — The Last of Us
Источник: BAFTA
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