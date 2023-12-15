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Сегодня, 15:29

Atomic Heart наградят в Британии? Российская игра получила неожиданную номинацию

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Mundfish

Британская киноакадемия (BAFTA) объявила номинации своей игровой премии. Самым удивительным претендентом на награду оказалась Atomic Heart — она была номинирована в категории «Лучшая дебютная игра».

Atomic Heart. Лучшие российские игры 2023 года

Учитывая современные реалии, трудно было ждать от западной организации подобного расположения — победившая на The International 2023 Team Spirit даже не попала в номинации The Game Awards 2023.

А вот что не вызывает удивления, так это список остальных участников. Больше всего номинаций набрали Baldur's Gate 3 (15) и Alan Wake 2 (14) за ними следуют The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2 и другие громкие релизы.

Источник: TG-канал WELOVEGAMES
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