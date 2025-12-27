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Mario Kart World — стала самой быстропродаваемой игрой в Японии и заняла 1 место

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Mario Kart World.
Фото YouTube

Проект оказался самым продаваемым за 2025 год для Switch 2 в Японии лидирован в рейтинге цифровых продаж.

Под конец уходящего года Nintendo опубликовала перечень самых продаваемый игр для Switch и Switch 2 на родине. По традиции компания не уточняет количество проданных копий.

Топ 10-проектов выглядит следующим образом:

  • Mario Kart World

  • Pokemon Legends: Z-A — Nintendo Switch 2 Edition

  • Kirby Air Riders

  • Donkey Kong Bananza

  • Inazuma Eleven: Victory Road — Nintendo Switch 2 Edition

  • Dragon Quest 1 & 2 HD-2 Remake

  • Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

  • Momotarou Dentetsu 2 — Nintendo Switch 2 Edition

  • Tamagotchi Plaza — Nintendo Switch 2 Edition

  • Story of Seasons: Grand Bazaar — Nintendo Switch 2 Edition

Известно, что тираж Mario Kart World на родине составил 2,5 млн экземпляров за 29 недель с момента релиза. Прошлый рекорд принадлежал Mario Kart Wii — игра достигла тех же показателей, но за 89 недель.

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