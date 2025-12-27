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Коллаборация с «Очень странными делами» и Minecraft уже доступна игрокам

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Minecraft.
Фото YouTube

На волне популярности сериала Mojang решили сделать эксклюзивное дополнение по его мотивам для популярной игры.

Дополнение по мотивам «Очень странных дел» уже доступно для игроков — в игру добавили локации, а так же основных персонажей сериала с уникальными способностями. DLC охватывает события только первых 4-х сезонов шоу. Помимо косметических предметов в Minecraft также добавили головоломки и монстров из «Очень странных дел», в том числе демогоргонов и Векну.

Ранее состоялась премьера второй половины заключительного сезона «Очень странных дел». Финальный эпизод — выйдет 1 января в 4 утра по московскому времени.

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