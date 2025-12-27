Коллаборация с «Очень странными делами» и Minecraft уже доступна игрокам

На волне популярности сериала Mojang решили сделать эксклюзивное дополнение по его мотивам для популярной игры.

Дополнение по мотивам «Очень странных дел» уже доступно для игроков — в игру добавили локации, а так же основных персонажей сериала с уникальными способностями. DLC охватывает события только первых 4-х сезонов шоу. Помимо косметических предметов в Minecraft также добавили головоломки и монстров из «Очень странных дел», в том числе демогоргонов и Векну.

Ранее состоялась премьера второй половины заключительного сезона «Очень странных дел». Финальный эпизод — выйдет 1 января в 4 утра по московскому времени.