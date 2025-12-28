Аналитики составили рейтинг самых популярных игр 2025 года среди пользователей Steam

Эксперты компании GameDiscover поделились исследованием, в котором подсчитали среднее время, проведенное пользователями Steam в различных играх. Благодаря этому им удалось выяснить, какие игры были самыми популярными в 2025 году.

Основой исследования стали не показатели продаж, а наигранные часы каждым пользователем Steam. А безоговорочным лидером рейтинга стала чешская RPG Kingdom Come: Deliverance 2, в которой игроки в среднем было провели 59,5 часов.

Остальные места в топ-7 игр распределились следующим образом:

Monster Hunter Wilds — 51,47 наигранных часов на игрока

Dune: Awakening — 46,95 наигранных часов на игрока

EA Sports FC 26 — 43,17 наигранных часов на игрока

The Hundred Line — Last Defense Academy — 41,5 наигранных часов на игрока

NBA 2K26 — 41,4 наигранных часов на игрока

Hollow Knight: Silksong — 40,98 наигранных часов на игрока

Более подробно рейтинг можно изучить на сайте https://newsletter.gamediscover.co.

Владислав Корякин