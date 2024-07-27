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Сегодня, 22:00

Назван секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 27-28 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Расшифрован секретный код для Хомяка на 27-28 июля.

T:
I: . .
C: . — .
K: .
E: .
R: . — .


Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

В шифре, составленном при помощи азбуки Морзе из точек и тире, закодировано небольшое слово на английском языке.

Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat

Ради миллиона монет — такова награда за правильно введенный шифр. Эта сумма не будет лишней ни для одного игрока, хотя опытным «хомяководам» она и не покажется особенно большой.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

1. Перейдите в режим ввода, нажав «Ежедневный шифр».
2. Точка (.) — короткий тап.
3. Тире () — длинный тап на полторы-две секунды.
4. Буквы слова разбиваются короткими паузами.

Где узнать секретный шифр в Hamster Kombat

Шифр, комбо-карты и разгадки мини-игры в Hamster Kombat выкладываются на нашем сайте каждый день. Время появление шифра — 22:00 по Москве.

Хомяк. Названо комбо из трех карт для Hamster Kombat на 27-28 июля

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