Названо комбо из трех карт для Hamster Kombat на 27-28 июля

Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 27-28 июля.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 27-28 июля.

Top 10 Global Ranking — раздел Specials.

HamsterBank — раздел Specials.

USDT on TON — раздел Specials.

Как получить карты из комбо 27-28 июля

Все три карты из нового комбо находятся в разделе Specials. Но если Top 10 Global Ranking и USDT on TON уже присутствовали в других комбо и открываются довольно легко, то для прокачки HamsterBank понадобится аж 10 друзей!

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты не только приносят увеличенный пассивный заработок, но и позволяют получить ежедневную награду — 5 миллионов монет. Награда перечисляются на аккаунт, когда игрок прокачает или купит все три карты.

Как узнать комбо-карты в Hamster Kombat

Узнать новые комбинации можно на нашем сайте — они обновляются ежедневно в 15:00 по московскому времени.

Где найти комбо-карты в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Комбо» в главном меню приложения или перейдите в раздел Mine. Нужные карты находятся в одной из категорий — их следует отыскать и купить/прокачать, если они у вас уже есть.

Нужны ли комбо-карты Hamster Kombat?

Однозначный ответ — да. Пять миллионов монет — это не великое сокровище, но они помогут новичкам и не будут лишними даже для опытных игроков, особенно в преддверии листинга и эйрдропа. Кроме того, все карточки, включая те, что входят в комбо-карты, повышают пассивный доход.