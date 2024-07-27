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Сегодня, 20:20

Протагонист Assassin's Creed появился на открытии Олимпиады-2024

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото France 2

Факелоносец, одетый в костюм ассасина из франшизы Assassin's Creed, принял участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

Продемонстрировав чудеса паркура, он пробежался по крышам достопримечательностей Парижа с олимпийским огнем в руке.

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По непроверенным данным, организаторы игр изначально планировали включить в этот маршрут Нотр-Дам-де-Пари — однако из-за пожара 2019 года пришлось отказаться от этой идеи. Предполагается, что появление на Олимпиаде культового персонажа видеоигр должно привлечь внимание молодой аудитории.

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