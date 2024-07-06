Раскрыт секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка на 6-7 июля

Как говорится, миллион монет на дороге не валяются. Раскрыт секретный шифр для Hamster Komba на 6-7 июля. И он следующий:

F . . — .

I . .

A . —

T —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Набор точек и тире, символов азбуки Морзе, которыми зашифровано небольшое английское слово. Если ввести его правильно, то игрок получает награду в миллион монет. Узнавать новые шифры можно на нашем сайте — они появляются каждый день в 22:00 по московскому времени.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Тогда фон станет красным, и можно будет вводить слово при помощи тапов. Правила следующие:

1. Точка (.) — короткое нажатие.

2. Тире (—) — более длинное, секунда или две, нажатие.

3. Между буквами следует делать небольшие паузы.

Введенные буквы будут появляться прямо на экране. Если сделать все правильно, то миллион внутриигровых монет автоматически зачислятся на аккаунт.