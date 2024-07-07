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Сегодня, 15:02

Хомяк вновь раскрыл карты — комбо на 7-8 июля для Hamster Kombat

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыт набор комбо-карт для Хомяка (Hamster-Kombat) на 7-8 июля.

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Зачем нужны комбо-карты Hamster Kombat

Все карты приносят пассивный заработок, на который, по слухам, будут смотреть в первую очередь при выходе Хомяка на крипто-рынок. Каждый день объявляются три особенные карты, покупка или прокачка которых принесет 5 миллионов монет.

Hamster Kombat. Что такое Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил пользователей Telegram

Это происходит в 15:00 по московскому времени. Следить за новыми комбо-картами лучше всего на нашем сайте.

Как получить монеты за комбо-карты в Hamster Kombat

Для этого понадобится зайти в раздел Mine (обозначен изображением кирки) или нажать кнопку «Комбо» в главном меню. После этого пройти в нужные разделы, где и скрываются нужные карты, которые нужно купить или прокачать.

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