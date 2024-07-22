Назван секретный шифр в Hamster Kombat на 22-23 июля

Раскрыт ежедневный секретный шифр для Hamster Kombat на 22-23 июля.

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Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Набор точек и тире, символов азбуки Морзе, обозначающих буквы латинского алфавита. Вместе они складываются в короткое слово на английском языке, и если ввести это слово правильно, то игрок получит сразу миллион монет. Конечно, это уже не так много, как вскоре после запуска игры, но лишним все равно не будет.

Новые шифры выходят в 22:00 по московскому времени на нашем сайте.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Фон станет красным — это означает, что шифр можно вводить:

1.) Точка (•) — короткое нажатие.

2.) Тире (—) — длинное нажатие на 1-2 секунды.

3.) Между символами нужно делать паузы.