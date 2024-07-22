Названы три карты Hamster Kombat на 22-23 июля
Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 22-23 июля. Вот они:
Карта — раздел
Карта — раздел
Карта — раздел
Что такое комбо-карты в «Хомяке»
В Hamster Kombat есть десятки карточек, приобретение которых повышает пассивный доход. Однако только три из них могут принести 5 миллионов монет.
Комбинация из трех карт обновляется каждый день в 15:00 по московскому времени и публикуется на нашем сайте.
Как использовать комбо-карты в «Хомяке»
Нужные карты необходимо разыскать в одной из категорий, которые находятся в соответствующем разделе. Чтобы перейти в него — нажмите кнопку «Комбо» или Mine (изображение кирки) в главном меню приложения.
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