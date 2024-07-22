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Сегодня, 15:02

Названы три карты Hamster Kombat на 22-23 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 22-23 июля. Вот они:

Карта — раздел
Карта — раздел
Карта — раздел

Что такое комбо-карты в «Хомяке»

В Hamster Kombat есть десятки карточек, приобретение которых повышает пассивный доход. Однако только три из них могут принести 5 миллионов монет.

Hamster Kombat. Рассекречен еще один шифр в Hamster Kombat на 21-22 июля 2024 года

Комбинация из трех карт обновляется каждый день в 15:00 по московскому времени и публикуется на нашем сайте.

Как использовать комбо-карты в «Хомяке»

Нужные карты необходимо разыскать в одной из категорий, которые находятся в соответствующем разделе. Чтобы перейти в него — нажмите кнопку «Комбо» или Mine (изображение кирки) в главном меню приложения.

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