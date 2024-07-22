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Сегодня, 21:25

GTA 6 может разочаровать игроков — так считает бывший директор Rockstar

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Обби Вермей, бывший технический директор Rockstar Games, работавший в студии с 1999 по 2009 годы, критично высказался насчет GTA 6.

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В одном из интервью он заметил, что Rockstar просто неспособна на графический скачок, подобный тому, что произошел между GTA San Andreas и GTA 4 — таких технологий попросту не существует. Поэтому внешне новая игра может не так сильно отличаться от GTA 5 — и это разочарует многих фанатов.

Источник: gtaboom.com
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