GTA 6 может разочаровать игроков — так считает бывший директор Rockstar

Обби Вермей, бывший технический директор Rockstar Games, работавший в студии с 1999 по 2009 годы, критично высказался насчет GTA 6.

В одном из интервью он заметил, что Rockstar просто неспособна на графический скачок, подобный тому, что произошел между GTA San Andreas и GTA 4 — таких технологий попросту не существует. Поэтому внешне новая игра может не так сильно отличаться от GTA 5 — и это разочарует многих фанатов.