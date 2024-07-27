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Сегодня, 15:20

В Hamster Kombat теперь можно получать до 5 ключей за день

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Теперь в Hamster Kombat можно заработать не один, а сразу пять ключей в день. Один ключ по-прежнему приносит ежедневная головоломка, а еще четыре — игра в Bike Ride 3D, отдельное приложение из магазина Apple и Google.

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Для чего именно понадобятся ключи — все еще неизвестно. Но нет сомнений в том, что чем больше их у игрока — тем лучше. Перейти в нужное приложение можно через кнопку Playground (пиктограмма геймпада) в главном меню Hamster Kombat.

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