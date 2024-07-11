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Нуар и схожесть с Bioshock — геймплей Nobody Wants to Die впечатлил игроков

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Critical Hit Games

Вышло десять минут геймплея Nobody Wants to Die, неонуарного детектива в Нью-Йорке 2329 года. Увиденное впечатлило пользователей — от визуального стиля, напоминающего о ретрофутуризме серии Bioshock, до механик перематывания времени, которыми пользуется в ходе расследований главный герой.

Завязка сюжета Nobody Wants to Die несколько напоминает сериал «Видоизмененный углерод» — в этой версии будущего люди умеют переносить сознание из тела в тело. А ловить протагонисту придется маньяка, убивающего богатеньких граждан. Выйдет игра уже через неделю 17 июля.
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