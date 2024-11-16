Half-Life 2 и все эпизоды можно забрать в Steam бесплатно

Half-Life 2 получила крупное обновление в Steam и стала временно бесплатной. До 21:00 18 ноября все желающие смогут забрать к себе на аккаунт Half-Life 2, которая теперь включает в себя Episode One, Episode Two и уровень Lost Coast.

Кроме того, в игре появились три с половиной часа комментариев разработчиков, поддержка мастерской Steam и расширенные графические настройки. А самое приятное — все владельцы Half-Life 2 бесплатно получат ремастер Half-Life 2 RTX.