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Названа последовательность из комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 16 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыта комбинация дня из Major на 16 ноября.

Комбо в Major на 16 ноября.

Правильная последовательность: 3:4:5:1

Что такое комбо дня в Major

Каждый день игроки получают возможность расставить стилизованные портреты Павла Дурова в определенной последовательности. Те, кто сделают это, получают несколько тысяч «звезд» — внутренней валюты приложения.

Как собрать комбо дня в Major

Зайдите в приложение, найдите раздел Games и выберите Puzzle Durov. Кликните по портретам в нужном порядке и заберите награду. Комбо обновляется каждый день в 3:00 по московскому времени.

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