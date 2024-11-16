Названа последовательность из комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 16 ноября
Раскрыта комбинация дня из Major на 16 ноября.
Комбо в Major на 16 ноября.
Правильная последовательность: 3:4:5:1
Что такое комбо дня в Major
Каждый день игроки получают возможность расставить стилизованные портреты Павла Дурова в определенной последовательности. Те, кто сделают это, получают несколько тысяч «звезд» — внутренней валюты приложения.
Как собрать комбо дня в Major
Зайдите в приложение, найдите раздел Games и выберите Puzzle Durov. Кликните по портретам в нужном порядке и заберите награду. Комбо обновляется каждый день в 3:00 по московскому времени.
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