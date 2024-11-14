Half-Life 2 RTX выйдет с русской озвучкой и будет бесплатна для владельцев оригинала

Неофициальный ремастер Half-Life 2 обзавелся страницей в Steam — ее приурочили к 20-летию оригинала. Проектом занимается команда Orbifold Studios при поддержке NVIDIA.

Разработчики порадовали фанатов серии отличными новостями. Во-первых, владельцам оригинальной игры Half-Life 2 RTX достанется бесплатно. А во-вторых, русской озвучке в игре — быть! Единственное, что омрачает радостное событие, — это отсутствие даты выхода.

Оценить улучшенную графику в ремастере можно уже сейчас — достаточно посмотреть ролик или скриншоты в Steam.

Фото Orbifold Studios

Фото Orbifold Studios

Фото Orbifold Studios

Фото Orbifold Studios