Анонсирован Of Peaks and Tides — выживалка на Unreal Engine 5

Разработкой занималась китайская CyancookGames — она использовала в своем проекте элементы восточной мифологии.

Попробовать новинку смогут посетители Gamescom 2025 в Кельне с 20 по 24 августа. По сюжету игрок оказывается в разрушенном мире, который пострадал вследствие войны людей с древними богами, — все цивилизации лежат в руинах, которые нужно исследовать. Можно не только заниматься археологией, но и менять мир на свое усмотрение. Каждый сам решает, какой подход он будет использовать при прохождении.

Ожидается, что стратегическое выживание выйдет на PC в Steam, но дата релиза пока не озвучена CyancookGames.