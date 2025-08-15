Untold Tales показали новый трейлер Gloomy Eyes с датой релиза

Готическое приключение было анонсировано в 2023 году и стало адаптацией одноименного VR-мультфильма.

Gloomy Eyes — игра для одиночного прохождения, в которой необходимо управлять двумя героями, каждый из них имеет свои уникальные способности, что пригодятся по ходу приключения. Препятствий на пути встречается много, а чтобы их преодолеть нужно решать головоломки.

Untold Tales года выйдет на PC, PS5, Xbox Series и Switch 12 сентября 2025 года.