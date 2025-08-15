CyberPRO
15 августа, 18:41

Toplitz Productions поделились играми, которые покажут в рамках Gamescom 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип фестиваля Gamescom.
Фото Gamescom

Компания представит главные проекты, которые должны выйти до конца 2025 года или позднее.

Среди предстоящих релизов:

  • Vampires: Bloodlord Rising

  • Aztecs: The Last Sun

  • Vikings Dynasty

  • Wild West Pioneers

  • Консольная версия Sengoku Dynasty

Совместно с анонсом своих проектов Toplitz Productions решили выпустить трейлер игрового процесса Vampires: Bloodlord Rising, ранний доступ которого будет открыт 23 октября.

Gamescom 2025 — презентация больших игровых проектов, которая пройдет в Кельне с 20 по 24 августа.

