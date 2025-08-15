Toplitz Productions поделились играми, которые покажут в рамках Gamescom 2025
Компания представит главные проекты, которые должны выйти до конца 2025 года или позднее.
Среди предстоящих релизов:
-
Vampires: Bloodlord Rising
-
Aztecs: The Last Sun
-
Vikings Dynasty
-
Wild West Pioneers
-
Консольная версия Sengoku Dynasty
Совместно с анонсом своих проектов Toplitz Productions решили выпустить трейлер игрового процесса Vampires: Bloodlord Rising, ранний доступ которого будет открыт 23 октября.
Gamescom 2025 — презентация больших игровых проектов, которая пройдет в Кельне с 20 по 24 августа.
