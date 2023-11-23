Как покупать игры в магазине Epic Games Store из России

Обходим санкции, покупаем свежие релизы и забираем бесплатные игры не только в Steam.

Уже почти два года у игроков из России возникают проблемы с покупкой игровых релизов. Ситуация осложняется тем, что большинство издателей ушло с рынка РФ, тем самым, перестав выпускать новые проекты на территории России. Давайте разберемся, как ограничения повлияли на площадку Epic Games Store, и как все-таки можно покупать игры в магазине во времена санкций.

Покупка игр в Epic Games Store напрямую

Несмотря на все ограничения, в магазине Epic Games все еще можно покупать игры напрямую, правда, количество этих игр ограничено, так как крупные издатели ушли с рынка, так что вы не найдете свежие релизы от Electronic Arts, Ubisoft, Warner Bros, CAPCOM и прочих.

Фото Epic Games Store

И даже регулярные бесплатные раздачи не всегда доступны для России — уже бывали случаи изъятия из библиотеки полученной с раздачи игры. Радует, что хотя бы релизы, приобретенные до введения ограничений, никто не забирает.

Фото Epic Games Store

Оплатить покупку вы сможете картой российского банка платежной системы МИР с помощью Qiwi кошелька или через мобильный платеж.

Фото Epic Games Store

Последний вариант — самый невыгодный: при оплате берется комиссия в 6%.

Регистрация аккаунта другого региона в Epic Games Store

Этот вариант в теории может позволить вам покупать свежие релизы — правда, только при наличии карты той страны, регион которой вы указали при создании аккаунта. Но и здесь есть свои плюсы: вторая учетная запись позволит вам без проблем забрать бесплатные игры с раздач, которые регулярно проводятся в Epic Games Store. Отличный способ заполучить старые (и не только) игры, которые не прошли в свое время, тем более что в таких акциях часто встречаются и хиты.

Для регистрации аккаунта в другом регионе вам понадобится VPN и почта с доменом com.

Фото Epic Games Store

Включаем VPN и выбираем нужный вам регион в настройках используемого вами сервиса и только потом заходим в Epic Games Store.

Фото Epic Games Store

Регистрируемся с помощью любой почты с доменом com.

Фото Epic Games Store

На следующей странице регистрация продолжится и страна, соответствующая региону в VPN, введется сама. Осталось заполнить данные и придумать пароль. После этого нужно будет пройти хитрую капчу и подтвердить введенный ящик.

Фото Epic Games Store

Осталось только подождать раздач. Ну или покупать игры, если у вас (или у ваших друзей) есть карта региона, в котором вы создали учетную запись.

Покупка недоступных в России релизов

— Ключи активации

Для покупки игр, недоступных в России, вы можете использовать коды активации. Но и тут есть загвоздка: при покупке релизов следует проверять доступность игры в регионе, ведь издатели могут запретить покупать некоторые игры на территории РФ даже с помощью ключей.

Если вы купите ключ, а издатель запретил его активацию для россиян, то вы просто потеряете деньги. Так что этот вариант тоже не безотказный и лучше использовать комбо: аккаунт другой страны + ключ активации для этой страны.

Ключи можно найти на площадках перекупов типа Plati.market или ggsel.ru — по поиску EPIC можно найти много вариантов.

Фото Epic Games Store

Как всегда, предупреждаем о возможности столкнуться с мошенниками, поэтому всегда проверяйте рейтинг, отзывы и количество продаж селлера.

Фото Epic Games Store

При поиске ключа внимательно смотрите на регион активации — он должен совпадать с регионом вашего фейкового аккаунта другой страны. Конечно, всегда можно создать еще один новый аккаунт, но зачем?

Среди популярных регионов регистрации дополнительных аккаунтов: Азербайджан, Казахстан, Украина и Европа.

Приобретенный код легко активировать на сайте EGS.

Фото Epic Games Store

— Помощь посредников

В этом случае вам придется предоставить доступ к аккаунту посредникам. С помощью ваших данных человек войдет в аккаунт, поменяет регион и оплатит покупку игры с помощью местной карты. Чаще всего посредники используют турецкий регион Epic Games Store. Увы, подобные манипуляции закроют вам возможность покупки чего-либо за рубли.

Кроме этого, покупка через посредников несет определенные риски, так как вам могут попасться мошенники, что чревато потерей аккаунта — хотя, надеемся, вы будете проворачивать это с дополнительного. Проверяйте отзывы продавцов на площадке и обязательно смотрите на рейтинг.

— Покупка аккаунта в Epic Games Store с игрой

Еще один не самый безопасный вариант. В данном случае после покупки вы получаете логин и пароль аккаунта, на котором уже приобретена нужная вам игра. Вариант нарваться на мошенников при таком способе покупки едва ли не выше, чем в предыдущем случае. Продавец может не отправить вам данные аккаунта, или же учетная запись будет заблокирована или вовсе неактивна.

Фото Epic Games Store

В данном случае тоже обращайте внимание на рейтинг продавца, читайте отзывы и пользуйтесь проверенными площадками. Например, на том же plati.market по поиску «аккаунты Epic games» выдает 114 страниц предложений.