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7 июля, 13:00

Bethesda сосредоточится на крупнейших сериях после масштабных сокращений в XBOX

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип студии Bethesda.
Фото YouTube

Компания Bethesda объявила о смене стратегии после массовых увольнений в игровом подразделении Microsoft — сосредоточится на развитии успешных франшиз для укрепления позиций и эффективного распределения ресурсов.

По данным Bloomberg, приоритетными будут Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake и Wolfenstein. Starfield и Indiana Jones and the Great Circle не упоминаются.

В письме глава студии Джилл Брафф сообщила, что новый курс не отменяет творческий подход. Талант команд, мастерство разработчиков и инновации остаются основой успеха Bethesda. Однако изменится принцип работы: студии будут теснее сотрудничать для развития ключевых франшиз.

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