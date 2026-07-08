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В Warface стартовало событие «Сияние Глубин» и запустилась коллаборация с BigRussianBoss

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Брелоки в коллаборации с BigRussianBoss.
Фото Astrum Entertainment

Второй летний ивент принес в игру боевой арсенал серии «Лагуна», PvP-режим «Захват» и игровые контракты, а также редкие брелоки от Big Russian Boss.

Большой Босс уже присоединился к Warface и приготовил награды для самых активных игроков. Пользователи смогут получить эксклюзивные достижения и коллекционные брелоки за выполнение контракта. Обновлен режим «Захват» — матчи стали еще динамичнее. Атакующей команде предстоит захватить коды запуска ракет и доставить их на свою базу, а защитникам — удерживать позиции до окончания раунда.

Арсенал пополнился серией «Лагуна», в нее вошли: MSBS Radon, Kral Arms Compact, Micro-Roni, Browning Safari и нож-бабочка. Кроме того, игрокам доступны четыре золотые пушки.

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