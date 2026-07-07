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7 июля, 12:00

Компания Tencent зарегистрировала товарный знак Honor of Kings: Ace — игра может выйти на PC

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Honor of Kings.
Фото HonorofKings

Honor of Kings: Ace может стать новым проектом в серии Honor of Kings — она станет игрой для PC с упором на киберспортивные состязания и сервисную модель.

Детали о Honor of Kings: Ace пока неизвестны, Tencent не сообщала о статусе игры. Оригинальная Honor of Kings вышла в Китае 26 ноября 2015 года, а в 2016 году глобальная версия Arena of Valor была распространена по другим странам.

Honor of King вышла в 2024 году для всего мира. Игра предлагает командные бои по пять человек в каждой команде, используя классические механики жанра MOBA.

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