Компания Tencent зарегистрировала товарный знак Honor of Kings: Ace — игра может выйти на PC

Honor of Kings: Ace может стать новым проектом в серии Honor of Kings — она станет игрой для PC с упором на киберспортивные состязания и сервисную модель.

Детали о Honor of Kings: Ace пока неизвестны, Tencent не сообщала о статусе игры. Оригинальная Honor of Kings вышла в Китае 26 ноября 2015 года, а в 2016 году глобальная версия Arena of Valor была распространена по другим странам.

Honor of King вышла в 2024 году для всего мира. Игра предлагает командные бои по пять человек в каждой команде, используя классические механики жанра MOBA.